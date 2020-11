Mbour : « Les politiques n'ont pas été à la hauteur des attentes... Idy aurait dû rester... »(Pape Diéry Sène, responsable socialiste) 

L'immigration clandestine...







C'est une question déplorable et complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et nos pays ont été rattrapés par une problématique mondiale. Les politiques n'ont pas été quelque part à la hauteur des attentes. La petite côte est une zone différente des autres. On a négligé la communication et l'information au niveau des jeunes Personnellement, je pense que les moyens déployés dans la traque des pirogues auraient davantage servi à une meilleure prise de conscience. Il faut travailler ici pour leur prouver que leur avenir se trouve ici.







Le remaniement et l'entrée de Idrissa Seck dans le gouvernement...







Idrissa Seck était un membre fondateur de Bby et à un certain moment, ils se sont sentis à l'étroit et ils sont partis. Aujourd'hui comme il l'a dit dans son interview les circonstances ont changé et il est revenu dans la majorité présidentielle. Personnellement je ne cherche pas les causes, les explications. Moi je pense qu'il aurait dû rester dans le Bby aujourd'hui s'il revient dans la majorité présidentielle tant mieux.







La situation au parti socialiste...







Il n'y a pas de camp de Serigne Mbaye Thiam ou de Aminata Mbengue Ndiaye... Serigne Mbaye Thiam est un cadre du parti qui a émis une réflexion et à partir de cette réflexion un débat s'est posé. Il ne faut pas le dramatiser autre mesure. Serigne Mbaye Thiam est quelqu'un qui connaît bien les textes du parti. il n'a pas voulu dire autre chose. Il ne faut pas que les gens pensent que le parti va accepter de se laisser imposer un agenda différent de celui défini. Les renouvellements doivent être parachevés parce qu'il y'a beaucoup de structures qui ne fonctionnent pas normalement...