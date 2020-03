Mbour : « Le coranovirus va vite, nous aussi nous devons aller vite » (Docteur Fatma Fall, médecin chef du district)

Le préfet de Mbour, compte tenu de la situation du covid 19 particulièrement dans le département, a convoqué une réunion de sécurité élargie. Lors de sa prise de parole, le préfet a rappelé les règles à respecter et les mesures d'interdiction.

Selon elle, 23 cas ont été prélevés à nos jours, et seuls 2 ont été positifs. Cependant elle est revenue sur les difficultés que les agents de santé rencontrent. "Il faut équiper et protéger les agents de santé". Cette dernière d'ajouter le retard sur la mise en place des fonds de la part du ministère de la santé, une situation qui handicape beaucoup a-t-elle confié. Dans le même sillage, le chef du service d'hygiène a annoncé à son tour que " les collectivités territoriales ont l'obligation de soutenir les structures de santé publique." Pour le docteur Fatma Fall, il y a beaucoup d'urgence surtout en matière de formation. "Le coranovirus va vite nous aussi, nous devons aller vite, car nous sommes obligés de suivre ses pas..."