Le porte-parole du mouvement Kàddu Mbour s'est prononcé sur les sujets d'actualité. Pour ne pas le nommer, Cheikh Ndiaye a abordé la sortie pour ne pas dire la bourde de Moustapha Diakhaté.

Selon lui, on ne doit pas mélanger les discours politiques et l'Islam, il faut que les hommes politiques sachent raison garder.

Abordant la question du couvre-feu, le porte-parole de Kàddu Mbour de demander à Macky Sall de ne pas prolonger le couvre-feu parce que l'économie de la Petite côte est au bord du gouffre. Et pour sauver l'économie, sauvegarder les emplois, le président Macky Sall doit revoir le couvre feu sur Dakar, Thiès, mais particulièrement le département de Mbour qui polarise l'économie.

Par ailleurs, Cheikh Ndiaye s'est prononcé sur les vaccins et demande à Macky Sall de se vacciner en premier lieu. Concernant l'affaire Sonko/Adji Sarr, ce dernier appelle au calme et demande aux acteurs de laisser la justice faire son travail. Le porte parole de Kàddu Mbour s'insurge aussi contre ceux qui insultent les journalistes sur les réseaux sociaux...