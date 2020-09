Depuis quelques heures, des informations circulent dans la capitale de la Petite Côte faisant état d'une autorisation du préfet de Mbour pour l'organisation d'un week-end de kankourang. Joint au téléphone par Dakaractu Mbour, le préfet s'est voulu clair et intransigeant sur la question.



« Je n'ai pas du tout, et nullement autorisé un quelconque week-end de kankourang. Quant à ceux qui véhiculent cette information, je me pose la question d'où ils la tiennent. J'ai échangé avec le président de la collectivité mandingue et lui aussi il est désagréablement surpris par cette information. Je tiens à signaler que l'organisation du kankourang est formellement interdite pour cette année d'un commun accord avec la collectivité mandingue. Toute personne interpellée sur ça sera sévèrement puni », a laissé entendre Mor Talla Tine, Préfet de Mbour au téléphone de Dakaractu Mbour...