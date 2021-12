Le responsable socialiste, candidat à la mairie de Ndiaganiao, invité de la radio locale Mbour fm (96.5) dans l'émission Leral, s'est prononcé sur la situation de sa formation politique dans le département.

Selon lui, certaines pratiques politiques doivent être bien réfléchies car déstabiliser le parti socialiste dans le département de Mbour c'est déstabiliser le Benno. Et ce dernier d'attirer l'attention des politiques : "Si vous pensez que le fait de déstabiliser le parti socialiste sera à votre profit, détrompez vous... Ça peut ne pas être le cas... Ses militants peuvent aller ailleurs... Vous n'êtes pas sans savoir que le responsable du Pastef le plus redoutable est de la zone (Diomaye Faye). Donc l'intérêt de Benno est de renforcer le parti socialiste dans le département. Pour le cas Fallou Sylla, le responsable socialiste pense qu'il fallait s'inscrire dans la continuité et lui donner encore sa chance et laisser les choisis se former davantage pour mieux s'armer..."



Les responsables du parti socialiste ont milité pour la facilité.



Le responsable du parti socialiste n'a pas fait de cadeau à ses camarades de parti." Il n'y a pas de fragilisation du parti socialiste. Les responsables de ma formation politique ont opté pour la facilité... Ils se sont retranchés derrière le Benno, inactifs.. Ils ne font plus de réunion ni d'animation politique sinon se contenter de dire qu'on est derrière Benno..."