Mboro : Un camion chargé de latérite écrase la tête d'un jeune apprenti mécanicien de -10 ans.

Un jeune apprenti mécanicien de moins de dix ans répondant au nom de P. Ndiaye a été tué par un camion transportant de la latérite. Le drame s'est produit vers les coups de 14 heures non loin de la gare routière de Mboro.

La tête du jeune garçon a été écrasée par le camion chargé de latérite en provenance d'une carrière de latérite située à Potou (Kébémer) et qui se rendait à Mont Rolland (Tivaouane).

Envoyé faire une commission, la victime devait traverser la route comme d'habitude. Le conducteur du camion, renseigne notre notre source, arpentait cet axe routier dont le relief est montagneux. Pris de cours, le jeune apprenti panique et tente en vain d'échapper à la mort...