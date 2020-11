Mboro / Feu de brousse : Les ICS évitent de justesse le pire.

Un feu de brousse s'est déclaré à Mboro (Tivaouane), ce lundi, vers les coups de 12 heures à hauteur du Campement des Niayes, non loin du Centre de ressources éducationnelles et de protection des Enfants (Crepe) dans un périmètre maraîcher en jachères. Mais heureusement il a été très vite maîtrisé grâce à l'intervention de la direction des ICS qui a envoyé des citernes à eau.



La Plateforme Mboro SOS qui s'est fendu d'un communiqué rappelle ainsi "à l'État, la nécessité de doter la commune d'une Brigade de Sapeurs-pompiers, compte tenu du critère démographique largement rempli et des potentiels risques liés à la présence des compagnies minières dans la zone".



En attendant de connaître les causes, la plateforme "invite les populations à plus de civisme et à éviter tout comportement qui pourrait provoquer de si graves agressions contre l'environnement". La brigade de Gendarmerie qui s'est déplacée sur les lieux a ouvert une enquête.