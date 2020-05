Mboro / Covid-19 : Le sous-préfet de Méouane revient sur le 1 er cas de coronavirus dans la sainte ville de Tivaouane.

Il y a plus de vingt jours, la sainte ville de Tivaouane enregistrait son premier malade au covid-19. Un cas particulier, puisque testé positif dans un premier temps avant de revenir négatif 48 heures après. Un total de 39 cas contacts avait été mis en quatorzaine dans un Hôtel de Mboro. À ce jour, presque tous les cas contacts sont retournés à leur domicile sauf une femme et ses deux nourrissons. L'annonce a été faite par le sous-préfet de la commune d'arrondissement de Méouane, Ibrahima Ndao. Il l'a fait savoir en marge de la remise de don en vivres aux populations de Mboro par le leader de "And Défar", Abdoulaye Ndiaye Ngalgou.