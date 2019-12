Mbolo Birane : Vers l'organisation de journées culturelles.

Les jeunes de la commune de Mbolo Birane (département de Podor) veulent rendre hommage aux vaillantes dames de leur localité. Sensibles aux efforts déployés quotidiennement par ces braves femmes pour subvenir aux besoins de leurs familles, des jeunes regroupés autour de l'association des jeunes de Mbolo Birane, prévoient d'organiser des journées culturelles les 28 et 29 décembre 2019. Une façon selon le coordonnateur de ces journées de célébrer leurs vaillantes mamans sous le slogan Jaaraama Neene (Merci maman).

À travers elles, c’est la Femme de façon générale qui est célébrée. La bravoure jusque dans les marchés pour assurer la subsistance familiale, l’endurance jusque dans les champs pour semer, cultiver, récolter et commercialiser les céréales afin de payer la scolarité et veiller à la santé de leurs enfants. Des femmes toujours aux côtés de leurs époux, des assistantes incontournables qui participent à l’éducation et à la réussite de leurs progénitures.

48 heures uniquement pour dire «Merci» à celles-là qui les ont portés pendant 9 mois ! Pendant deux jours, le village de Mbolo Birane va donc vibrer au rythme d’activités culturelles riches et diversifiées avec la participation d’éminents artistes et musiciens issus du village et du Fouta.

Dans la journée du 28 décembre, il est prévu une conférence sur le thème «Daarnde e fotde biddo e yummum (Rôle et devoir de l’enfant envers sa mère». Le lendemain, 29 décembre, des visites chez les trois doyennes du village seront au menu...