Mbirkilane : Ndèye Saly Diop Dieng pose la première pierre de la Case des tout-petits d'un montant de 50 millions et annonce la construction de plus de 60 autres au niveau national.

Dans le cadre de ses tournées d'animation socio-économique dans le territoire national, le ministre de la Femme, de la Famille et de la Petite Enfance a procédé ce jeudi 18 novembre 2021, à Mbirkilane, la pose de la première pierre de la Case des tout-petits, nouveau format. Une infrastructure qui va coûter la rondelette somme de 50 millions.



"Nous venons, en effet, de poser la première pierre d’une Case des tout-Petits, la première de Mbirkilane qui sera réalisée dans le cadre du PIPADHS avec comme partenaire de mise en œuvre, l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des tout-Petits.



D’un montant de 50 millions pour la réalisation et l’équipement, l’infrastructure d’un modèle amélioré sera bâtie sur une surface de 428 m2 et comprendra trois salles pédagogiques pouvant accueillir 90 enfants âgés de 03 à 05 ans et une salle polyvalente d’une capacité de 30 enfants âgés de 0 à 3 ans pour des activités d’éveil et de stimulation précoce", informe madame Dieng devant un parterre d'enfants, de femmes et des autorités territoriales.



Ce joyau est dédié, selon le ministre, "au couple mère-enfant, la case sera un cadre de développement d’activité de santé-nutrition, d’éducation parentale et d’activité utilitaire pour la communauté en plus du renforcement des capacités des éducateurs et animateurs".



Mbirkilane est l'étape première. Il y aura d'autres cases des tout-petits qui seront construites dans les autres départements du pays. "Les autres localités de la région, sélectionnées suivant l’indice de développement humain qui en seront aussi dotées, sont de Ndiobène Samalamo, Dianké Souf, Ida Mouride, Missirah Wadène, Diamal.



Au niveau national, le PIPADHS qui adresse, parmi ses objectifs, l’élargissement de l’accès au préscolaire, a prévu la construction de 66 cases des tout-petits, 150 classes préscolaires à l’élémentaire et 14 daara préscolaires publics au profit d’un million d’enfants", informe le ministre qui est en tournée de 72 heures dans la région de Kaffrine pour apporter assistance, soutien et appui aux femmes de la région pour matérialiser la politique de l'autonomisation de la femme. La construction de l'infrastructure va durer 8 mois...