Mbeubeuss : Abdou Karim Fofana interdit le travail des enfants et promet la réception d’un poste de police et un dispensaire à la fin du mois

Le ministre de l’urbanisme Abdou Karim Fofana était hier à la décharge de Mbeubeuss afin de s’enquérir des difficultés des populations riveraines. Difficultés qui ont pour nom la fumée qui est à l'origine des problèmes de santé et particulièrement ceux respiratoires, la délinquance etc. Après avoir fait les 7 quartiers qui composent la décharge (Darou, abor, baol, etc..) pour arriver à la zone actuelle de dépotage qui s'appelle Yémen, le ministre a aussi rencontré les récupérateurs qui vivent de cette activité et qui ont peur de perdre leurs revenus si la décharge est déplacée.

Le ministre après avoir écouté les différents acteurs et surtout le mouvement "Mbeubeuss dégage ", a instruit le préfet de Pikine de prendre un arrêté pour interdire la mise en feu des pneus et de certains déchets afin d'en tirer de la ferraille et en même temps enfumer les habitants et agresser la santé de nos compatriotes. Il a aussi promis l’installation prochaine d’un poste de police et un dispensaire pour la sécurisation du périmètre de la décharge en relation avec le ministère de l'intérieur et prendre en charge les questions de santé. Mais aussi l’interdiction du travail des enfants dans la décharge. Le ministre a donné rendez-vous d'ici la fin du mois pour réceptionner ces différentes infrastructures.