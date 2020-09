« Mbaye Wade retournera au Sénégal auprès de sa famille » (son compagnon, Me Pascal Rodeyns)

L’huissier belge d’origine sénégalaise pourrait être enterré au Sénégal. Mbaye Wade en avait émis le souhait et l’avait confié à son compagnon, Me Pascal Rodeyns.



Faisant un témoignage sur le défunt, la robe noire a affirmé que « conforment à sa volonté, une cérémonie laïque sera organisée et il retournera au Sénégal auprès de sa famille ». Un retour qui devrait s’organiser après l’autopsie.



Huissier à Liège, Mbaye Wade a été retrouvé égorgé et gisant à côté d’un lit au deuxième étage d'une habitation conjugale, ce vendredi 18, par son compagnon, Me Pascal Rodeyns.



Des traces de lutte ont été remarquées dans la chambre où le crime a été commis. Cependant, aucune effraction n’a été remarquée, ce qui laisse penser que la victime a laissé entrer son bourreau.



Mbaye Wade et Me Pascal Rodeyns vivaient ensemble mais avaient une relation libre.