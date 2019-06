Mbaye Ngom : « Pourquoi je me suis investi aux côtés de Serigne Mboup pour la conquête de la mairie de Kaolack... Les acteurs politiques ont jusque la échoué... Les raisons du blocage du chantier de Auchan au coeur de ville... »

Sa démission de la tête de la direction technique de Auchan s'explique par son engagement politique à apporter une alternative à la mairie de Kaolack. Pour ce faire, le jeune ingénieur en génie civil se jette dans la bataille, arborant l'étendard du président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack qui a récemment déclaré sa candidature à la ville de Mbossé. Mbaye Ngom, puisque c'est de lui qu'il s'agit, déclare que la commune de Kaolack jusque là dirigée par des hommes politiques n'a jamais connu d'essor. Ce qui lui fait dire que ces acteurs politiques ont atteint leurs limites. À en croire toujours Mbaye Ngom, prononcer le nom de Kaolack renvoie forcément à l'insalubrité, la chaleur, entre autres maux qui n'honorent guère la réputation de ses habitants qui ont soif d'un changement majeur. Dans cet entretien, l'ingénieur démissionnaire de Auchan revient sur le différend qui oppose Mohamed Ndiaye Rahma, la mairie de Kaolack et Serigne Mboup sur l'implantation de Auchan à Kaolack, non sans détailler son projet pour permettre à la jeunesse de Kaolack de bénéficier d'emplois décents.