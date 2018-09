Mbaye Ndiaye sur la révocation de Khalifa Sall : « Moi-même, j’ai été limogé comme maire des Parcelles Assainies en plein conseil »

Le ministre d'État Mbaye Ndiaye se prononce sur la décision de Macky Sall de révoquer le maire de Dakar. Et le ministre d'État n'est pas allé bien loin en rappelant son limogeage comme maire des Parcelles Assainies en plein conseil.

Mais Mbaye Ndiaye ne se limitera pas à ce seul exemple : "À l'Assemblée nationale j'ai été renvoyé par mes propres pairs députés. Où était la société civile ? C'est regrettable, mais elle devient de plus en plus partisane. Le texte n'ayant pas parlé de condamnation définitive, où est le problème ? " Pour lui, la seule référence reste la loi. Il n'y a pas lieu de convoquer la philosophie ou la morale...