Mbaye Ndiaye, ministre d'Etat : "Il n'existe pas d'adversité entre Amadou Bâ et moi"

Lors de l'Assemblée générale de l'Apr des Parcelles Assainies tenue ce lundi 26 mars à la permanence de l'Alliance pour la République aux Parcelles Assainies, le ministre d'État Mbaye Ndiaye a levé le voile sur la véritable nature de ses relations avec le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. Le chargé des Structures de l'Apr a fait savoir à l'assistance qu'il n'existe aucune once d'adversité entre lui et Amadou Bâ. Une mise au point qui vaut son pesant d'or si l'on sait qu'il a été raconté çà et là que les deux hommes se détestaient royalement...