Mbaye Ndiaye : "Le parrainage est une généralisation des candidatures"

Le ministre d'Etat Mbaye Ndiaye pense que le parrainage, décidé par le président Macky Sall, est une généralisation des candidatures.

Pour celui qui était au panel organisé par le mouvement "Macky Mo Niou Nior", c'est plus bénéfique et plus pratique dans la mesure où il fait gagner du temps et de l'argent au pays. Il est revenu aussi sur les origines du parrainage en citant quelques exemples...