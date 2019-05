Mbaye Dione : «L'Afp à elle seule ne peut rien obtenir en 2024! La famille "socialiste authentique" doit se retrouver pour...»

Le maire de la commune de Ngoudiane a manifesté ce dimanche dans l'émission "Diano Bi" sur Sud Fm, son point de vue relativement à l'actualité politique.



Pour le responsable politique progressiste, "la famille socialiste peut bien se retrouver autour de ses idées et convictions authentiques." Il poursuit en jugeant que " la famille socialiste doit trouver des points de convergence au delà même du Ps et de l'Afp pour former un noyau, car l'Afp à elle seule ne peut pas avoir grand chose pour les prochaines échéances de 2024 quelles que soient ses ambitions", martèle le maire de Ngoundiane.



Il faudrait alors, selon le maire dans l'émission "Diano Bi", "se retrouver au delà des partis que sont l'Afp et le Ps et revoir même toute la "gauche" pour faire converger les idées afin d'avoir un parti qui pourrait prendre la relève après l'ère du président Macky Sall".



Pour Mbaye Dione, dans le cadre du dialogue même qui est enclenché, "il faut véritablement se départir des questions individualistes pour former un bloc et faire recours à l'ère des grands ensembles".