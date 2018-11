Mbaye Diagne en tête du classement des top buteurs européens

Après dix jours de trêve internationale, les différents championnats ont repris et de nombreux ballons se sont logés dans les filets adverses.

Foot Mercato est revenu sur le classement des top buteurs européens. En tête de ce classement, Mbaye Diagne poursuit sur sa lancée et profite de la blessure de Kylian Mbappé pour creuser l'écart. Régulièrement en tête depuis la publication de ce classement, l'international sénégalais se distingue encore une fois.

L'attaquant de Kasimpasa réalise d'excellentes performances depuis plusieurs semaines et a de nouveau fait trembler les filets ce week-end. Un doublé précieux qui permet à son équipe de s'imposer facilement face à Yeni Malatyaspor (3-0). Il comptabilise pour l'instant 14 buts en 13 matches.



Il est suivi de près par le Néerlandais Luuk De Jong. Meilleur buteur d'Eredivisie, celui-ci s'est de nouveau illustré ce week-end avec un but précieux lors de la victoire des siens contre Heerenveen (3-0). Avec désormais 12 buts en 13 matches, il devance Kylian Mbappé. Victime d'une contusion de l'épaule droite, le jeune Français n'a pas eu la possibilité de se mettre en évidence. Il glisse tout naturellement sur la troisième marche du podium et reste bloqué à 11 unités...