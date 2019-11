Mbaye Diagne après avoir raté un pénalty tiré au forcing : « J’ai fait une grosse erreur! »

Le penalty raté, hier par l'international sénégalais Mbaye Diagne, en ligue des Champions contre le PSG fait grand bruit en Belgique. En effet, alors qu’il devait être tiré par le spécialiste de l’exercice Hans Vanaken, c'est l'attaquant Brugeois, Diagne qui s'en chargera sans être désigné. Ayant lui-même obtenu le penalty a la 75e minute, l'ancien meilleur buteur de la Superlig (Turquie), fera fi des interpellations de ses partenaires et même du coach Phillipe Clément. Décidant de se faire justice à tout prix.



La suite est désastreuse puisque le sénégalais visiblement loin d'être dans une grande confiance a raté sa frappe capté par Keylor Navas. Une gros échec qui condamnait encore plus son équipe qui perdra ce match sur un petit but d'écart (1-0) au Parc des princes.



Après sa grosse erreur, le coéquipier de Krepin Diatta, s'est confondu en excuses via son compte Instagram : « J’avais absolument tort. Je voulais seulement aider l’équipe, mais j’ai fait une grosse erreur. C’est pourquoi je tiens tout d’abord à présenter mes excuses auprès de l’entraîneur, du capitaine, de tous mes autres coéquipiers et bien sûr aussi auprès de tous les supporters. Je ferai tout pour vous rendre ce que vous méritez. Je suis désolé, famille du Club de Bruges », s'excusera t'il à la fin du match.



7sur7