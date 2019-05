Mbaye Diagne : " Jouer la ligue des champions est un rêve. Mais j'ai une CAN qui m'attend! "

Suite à la victoire de Galatasaray (2-1) contre Basakhsir leur garantissant une place en ligue des Champions l’année prochaine, l’attaquant sénégalais Mbaye Daigne s’est dit particulièrement ravi de jouer la Ligue des champions l’année prochaine : « Je suis très content. C’est ma meilleure saison, j’ai gagné le championnat, la Coupe et j’ai fini meilleur buteur. Je ressens une très grande fierté. La Ligue des champions, c’est un rêve. Tout le monde veut la jouer. »

Néanmoins, il a tenu à rappeler que la prochaine CAN reste un objectif majeur pour lui : « Mais pour le moment, j’ai une CAN qui m’attend et je veux me concentrer là-dessus. Pour la Champions League, nous verrons la saison prochaine. Il nous faudra être prêt physiquement et mentalement »