Mbao / Réélection du Président Macky Sall : Grande caravane de remerciements de M. Abdou Karim Sall et BBY (Images)

Abdou Karim Sall, au nom de BBY Mbao, remercie et félicite les populations de Mbao pour leur forte implication dans la réélection du Président Macky Sall au 1er tour de la dernière présidentielle. Le Coordinateur de BBY Mbao et non moins DG de l’ARTP a, en effet, initié une grande caravane de remerciements ce samedi, pour rendre à ses voisins de commune la monnaie de leur pièce.

Après les avoir félicité et remercié pour leur forte implication dans la réélection du Président Macky Sall au 1er tour, le coordinateur de l'APR de Mbao dira : "Par votre forte mobilisation, vous avez su démontrer, encore une fois, votre loyauté et votre engagement à l’endroit du Président Macky Sall. Merci pour le travail formidable que vous abattez au quotidien pour la consolidation de la majorité présidentielle.

Le Président Macky Sall a vraiment beaucoup de chance de vous avoir à ses côtés. Vive BBY ! Vive l’APR ! Vive la majorité présidentielle ! Vive BBY Mbao !

Tous ensemble pour relever d’autres défis ! », a-t-il conclu.