Mbao/Lutte contre la Covid-19 : L'IADEM appuie des Femmes Transformatrices de Produits Halieutiques de la commune.

Pour apporter leur pierre à l’édifice dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, l’Association Idées et Actions pour le développement de Mbao a remis un lot composé de détergents et d’autres produits désinfectants à l’Union des Femmes Transformatrices de Produits Halieutiques de la commune. La cérémonie s'est déroulée ce mercredi 20 mai 2020 à Mbao.

Une occasion pour le Secrétaire général de ladite association Alassane Diop, de se plaindre de la destruction du cadre de vie de ces femmes. « Qui dit unité de transformation de produits alimentaires dit hygiène, or on a remarqué que l’environnement dans lequel elles évoluent est de plus en plus agressé parce que les gens en ont fait un dépotoir », a-t-il déclaré.



Par ailleurs, l’Union des Femmes Transformatrices de Produits Halieutiques à travers leur secrétaire générale, Yaye Coumba Seck se réjouit de cette donation et remercie les donateurs. Elles ont également saisi l’occasion pour lancer un appel à l’État et les autorités de la pêche, d’achever les travaux du nouveau site de transformation en chantier depuis 2016 pour leur permettre de produire de la bonne qualité dans un environnement sain.