Mbane/ Réponse au conseiller Municipal Sidaty Fall: AU NOM DE LA VERITE ! (Abdoulaye KA )

Face aux fausses allégations qui n’ont d’origines qu’une succession de frustrations d’un individu incapable d’obtenir la confiance de ses concitoyens, il faut tout d’abord préciser que SWAMI AGRI est une entreprise agricole de droit sénégalais et non étrangère, engagée dans l'agriculture durable et la sécurité alimentaire. Depuis sa création, SWAMI AGRI a toujours veillé à obtenir ses terres d'exploitation de manière légale et transparente, conformément aux lois et règlements en vigueur au Sénégal.

Il n’est pas nécessaire de revenir sur l’usurpation de fonction faite par ce Monsieur qui se déclare conseiller municipal d’une localité dont les populations lui ont refusé la crédibilité. Cependant, il est important de souligner que la visite du Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Elevage, a été réalisé dans le cadre d’une tournée économique nationale dont une étape était prévue à l’attention des populations de SANIENTE. La société se trouvant dans les environs, la délégation a visité ses locaux pour s’imprégner de la manière significative dont elle contribue à l’autosuffisance alimentaire au Sénégal dans le cadre de la production d’oignons et de pommes de terre et de ses installations innovantes en matière de stockage. Les esprits et les aspirations de nos dirigeants sont bien au-delà des individualités et des couleurs sous-entendus dans ces propos que l’on pourrait qualifier de simplistes et fallacieux.

Comme vous, je m’interroge également sur vos sources concernant les difficultés qu’aurait posé l’implantation de cette société sur les litiges fonciers, sur le niveau de rémunération ainsi que la prise en charge des travailleurs, sur les conditions de vie des populations et sur la position du ministre quand on sait que :

1- SWAMI AGRI s'assure que chaque acquisition de terressoit réalisée dans le strict respect des procédures légales et administratives, en suivant un processus rigoureux qui inclut une Consultation avec les Communautés locales, le Respect des réglementations foncières et la Transparence des transactions ;

2- SWAMI AGRI est installé depuis 2009 dans cette localité, date bien antérieure à la nomination du Ministre venu en visite donc parfaitement étranger des procédures d’acquisition et de négociations de ces terres

3- SWAMI AGRI en plus de respecter les textes et lois, s'efforce également à contribuer positivement à l’amélioration du cadre et du niveau de vie des communautés locales par plusieurs moyens à savoir la Création d'emplois qui participe à la réduction de la pauvreté et au développement économique de la région de Saint-Louis, les Initiatives sociales (construction d'infrastructures communautaires : école, parc de vaccination, case de santé etc.), le Partenariat avec les agriculteurs locaux (qui permet non seulement de les accompagner dans la pratique, mais de se positionner dans l’achat de leurs productions), l’utilisation de Pratiques agricoles durables qui préservent l'environnement et les ressources naturelles, tout en assurant une production agricole efficace ;

4- SWAMI AGRI a mis en place des programmes sociauxpour tous les événements religieux et les périodes de soudure (50 millions pour la Tabaski, 55 millions pour le ramadan, 25 millions pour la culture fourragère tous les ans pendant les périodes de raréfaction de l’herbe ;

5- SWAMI AGRI a développé un programme de nettoiement des chainaux d’irrigation aux profits des petits agriculteurs d’un montant de 40 millions tous les anssans parler des km de chainaux conduits dans des endroits difficiles d’accès à l’eau en faveur des populations qui en profitent pour leur propre compte ;

6- SWAMI AGRI dispose d’un programme de réparation des routes après hivernage d’un montant de 25 millions, d’un d’appui aux ménages vulnérables d’un montant de 50 millions, d’un dispositif d’achat de fumée pour un montant proche d’un milliard aux profits des communautés de la localité

7- SWAMI AGRI a procédé au recrutement d’un médecin généraliste est à la charge de l’entreprise aux profits des populations ainsi que la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les personnes de troisième âge de plus de 60 ans.

Et tout ceci est retraçable aussi bien au niveau des populations, des associations villageoises que de l’administration de l’entreprise qui dispose de toute la documentation nécessaire à démontrer de l’impact positif de SWAMI AGRI dans la localité de Mbane.

Pour finir et clôturer ce débat vide et dénoué de positivité, le Sénégal est dans une dynamique d’impulsion de l’économie locale avec des actions concrètes et fort heureusement, l’activité développée par cette société épouse parfaitement cet élan. Ce ne sont pas des détracteurs frustrés sans avenir ni ambitions qui vont freiner la participation active de cette société dans la mise en œuvre de la vision du Président quant à l’accès au développement économique à travers l’agriculture. SWAMI AGRI joue et continuera de jouer un rôle crucial dans la politique de l’autosuffisance en oignons et pommes de terre au Sénégal et bientôt dans bien d’autres secteurs ! ICI AU SENEGAL ! AVEC LES COMMUNAUTES ! ET POUR LES COMMUNAUTES !



Abdoulaye KA /Mbane