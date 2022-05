Mballo Dia Thiam sur la nomination de Marie Khémesse Ngom Ndiaye : « Ils sont tous comptables! »

Face à la presse, le SG de l'intersyndicale de la santé And Gueusseum a annoncé la couleur sur la question des bébés morts calcinés à Tivaouane. Mballo Dia Thiam n'a pas apprécié le limogeage de Diouf et son remplacement par la directrice de la Santé.



« Le limogeage de Diouf Sarr n'a aucun sens. Le vrai problème c'est est-ce que Marie Khémesse Ngom Ndiaye qui était dans le staff de Diouf Sarr pourra relever le défi ? On attend de voir. Ils sont tous comptables des échecs de Diouf Sarr. Il pouvait le laisser jusqu'au terme de l'enquête pour le limoger », a fait savoir le syndicaliste déçu par la décision du président de la République.