Mbagnick Ndiaye Passe le flambeau de l’Intégration africaine et de la Fracophonie à Amadou BA.

Suite à la décision du Chef de l’Etat de procéder à une refonte du Ministère de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie dans la Diplomatie, Mbagnick Ndiaye a passé le témoin au nouveau ministre de tutelle, ce mardi 16 avril 2019, au siège de l’ancien ministère.

C’est dans la plus grande sobriété que les deux autorités ont effectué leur passation conformément à la tradition républicaine.

Un sentiment de fierté et de gratitude a aminé le Ministre Mbagnick Ndiaye en passant le flambeau de l’Intégration africaine et de la francophonie à Amadou Ba, nouveau ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.

Dans son propos, Mbagnick Ndiaye a rappelé son compagnonnage avec le Président de la République Macky Sall vieux d’une vingtaine d’années. « Depuis 20 ans Macky Sall m’a impliqué dans toutes ses missions » a –t-il précisé. En passant du Ministère des sports, de la culture et enfin de l’intégration africaine, Mbagnick Ndiaye se dit satisfait d’avoir été à la tête de tous ces départements ministériels.

Selon le Maire de Ngayokhéme, c’est avec beaucoup de dévouement et de détermination qu’il a assurétoutes les charges que le Président de la République lui a conférées. En effet, il a réitéré sa disponibilité à toujours servir de Président Macky Sall.

Le Ministre sortant a rendu un vibrant hommage à tous ses collaborateurs qui « se sont donnés corps et âme afin de contribuer à l’atteinte des objectifs qui lui étaient assignés ». Il n’a pas manqué d’adresser des remerciements à l’endroit du Ministre Amadou BA et de formuler des prières pour une « réussite de ses nouvelles fonctions ».

Par ailleurs Mbagnick Ndiaye a fait le point sur les réalisations en matière de Francophonie et d’Intégration africaine. Il a notamment cité l’organisation de la première édition du forum Francophone de Dakar, un évènement qui permet de faire du Sénégal une plaque tournante de la Francophonie, la journée de libre circulation des personnes et des biens à Karang entre autres.

Le Ministre des Affaires Etrangères a félicité et remercié l’ancien Ministre pour sa collaboration et compte poursuivre les chantiers déjà entamés en parfaite intelligence avec les agents.