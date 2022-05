Mbackiyou Faye au président Macky Sall : « Vous avez beaucoup fait pour la Tarikha, donc, vous avez notre soutien… »

En visite à la grande Mosquée de Massalikul Jinaan cet après-midi, le président de la République Macky Sall a effectué une visite dans tous les compartiments de cette architecture religieuse construite par la communauté mouride avec bien entendu un accompagnement de l’État qui a même débuté avec sa contribution d’un milliard comme l’a révélé le Dieuwrigne Mbackiyou Faye.



Ce dernier qui l’a accompagné avec le porte-parole du Khalife, Serigne Bassirou Abdou Khadr, lui témoigne la reconnaissance de Serigne Mountakha Mbacké : « Notre espoir et guide est fier de vous, Mr le président. La communauté Mouride n’a rien de plus grand que Cheikh Ahmadou Bamba. Et elle a bien vu et reconnu les efforts que vous avez fournis pour l’Islam et le mouridisme. Vous avez son soutien », lance le représentant du Khalife général à Dakar.



Mbackiyou Faye recommande au chef de l’État de poursuivre ce chemin qui ne le mènera qu’au salut. « Continuez dans cette voie… », a confié le représentant du Khalife au chef de l’État qui était accompagné par le ministre de l’intérieur.