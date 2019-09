Mbackiou Faye sur les retrouvailles Wade/Macky : « Serigne Mountakha a réussi ce que personne auparavant n'avait réalisé »

Me Abdoulaye Wade et le président de la République Macky Sall étaient réunis à Massalikoul Jinaan, vendredi, pour l’inauguration de la nouvelle mosquée. Ces retrouvailles ont donné lieu à une belle image, capturée devant l’une des portes de l'enceinte du lieu de culte. Sur les photos, Wade et Macky, main dans la main, se sont montrés heureux. L’ancien et l’actuel Chef d’Etat ont officialisé leur réconciliation, grâce au Khalife général des mourides. «Serigne Mountakha a réussi ce que personne auparavant n'avait réalisé », selon Mbackiou Faye, coordonnateur général des travaux de la mosquée Massalikoul Jinaan.