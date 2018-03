Mbacké : l’Apr démasque « ses taupes » et sensibilise pour la réélection de Macky Sall,

La bataille pour remporter la présidentielle de 2019, dans le département de Mbacké, s’annonce déjà très rude entre le camp présidentiel et l’opposition. La tournée d’Idrissa Seck à Touba et ses alentours semblent requinquer les dirigeants de l’Alliance pour la République (Apr) de la localité, qui ont pris l’engagement d’unir leurs forces, tout en travaillant en synergie, en mettant de côté toutes les querelles intestines pour la réélection de leur mentor au premier tour avec un score sans appel de 60 %. Ils l’on fait savoir lors d’une conférence de presse organisée par les jeunes du département où tous les manquements ont été soulevés pour un nouveau départ de tous les responsables. « Je lance un appel à tous les jeunes du Sénégal en particulier ceux du département de Mbacké, conscients de l’émergence du Sénégal, à renouveler leur confiance à Macky Sall », a déclaré Mahomet Sylla. Ce dernier d’ajouter : « Nous sommes derrière lui et nous croyons en ses projets pour le développement du pays ». Parlant des responsables politiques qui ferment leurs portables à longueur de journée pour se démarquer des appels de militants, Sylla attire l’attention du chef de l’État sur ces pratiques. « Que Macky Sall prenne ses responsabilités en parlant avec ces derniers pour qu’ils soient plus indulgents envers les militants du parti », déclare-t-il. Ces conférenciers ont indiqué également que dorénavant rien ne sera plus comme avant, que tous ceux qui rament à contre-courant seront dénoncés, tout en éclairant que tous ceux qui travaillent à l’intérieur du pays pour le chef de l’État ne sont que ses amis et ne font pas partie de l’Apr. Raison pour laquelle, ils ne vont plus admettre que des gens s’attaquent à Abdoulaye Sylla qui est un ami du chef de l’État et qui est à l’œuvre de toutes les actions concrètes dans le département de Mbacké. « Désormais celui qui s’attaquera à lui, nous trouvera sur son chemin », ont-ils mis en garde.



Revenant sur la tournée écourtée d’Idrissa Seck à Touba et ses alentours, Mahomet Sylla de faire part que le leader de Rewmi a été démasqué par les populations du fait qu’« il ne croit pas en ses paroles ». « Quand Wade venait d’être porté à la tête de l’État, on avait demandé en 2001 à Idy s’il est Mouride ou Tidiane, ce dernier de dire qu’il n’est pas obnubilé par ces questions de confrérie. Seule l’ambition présidentielle lui pousse à vouloir coûte que coûte se rapprocher des mourides », a-t-il expliqué.