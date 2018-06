Mbacké Kadior : Pose de la première pierre du poste de gendarmerie

Dans le cadre du renforcement du maillage du territoire national, le Général de Corps d’Armée Meïssa NIANG, Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire a procédé, ce jeudi 07 juin 2018, à la pose de la première pierre du futur poste de gendarmerie de Mbacké kadior et à l’inauguration de celui de Darou Marnane. La pose de la première pierre du futur poste de Mbacké Kadior a vu la présence de Serigne Moustapha, khalife de Gouye Mbinde ainsi que plusieurs autorités religieuses et administratives de la localité informe la Divcom.