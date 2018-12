Mayoro Faye du Pds : « Notre parti est loin de boycotter une quelconque initiative de l'opposition »

C'est un Mayoro déterminé et engagé pour la mobilisation des troupes du Pds qui s'explique sur l'absence de son parti au lancement de la plate-forme de l'opposition. Selon lui, le parti du pape du Sopi est sur d'autres priorités, mais souscrit pleinement à la plate-forme.

Dans une note qu'il nous a envoyée, le chargé de communication du Pds s'explique.

"Notre parti est loin de boycotter une quelconque initiative tendant à renforcer l'opposition pour faire face ensemble à Macky Sall. C'est ainsi que, sur l’initiative de Mame Adama Guèye relative à la sécurisation du processus électoral, nous sommes d’accord sur le principe.

Seulement, aujourd'hui notre priorité est sur la mobilisation de toutes nos forces pour préparer l’accueil de notre candidat pour gagner la bataille de la participation.

Nous ne nous disperserons pas d'autant plus que nous avons déjà entamé une autre tournée nationale qui nous accapare. Nous nous occuperons de la bataille de la sécurisation lorsque nous aurons terminé de relever le défi de la participation et c'est pour très bientôt."