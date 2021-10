Mawlid 2021 des Moustarchidines : Le champ de courses fin prêt pour un bon déroulement de l'événement.

Les fidèles moustarchidines wal moustarchidaty se sont mobilisés pour une vaste opération de désherbage et de nettoyage du Champ de courses pour un bon déroulement de la célébration du Mawlid 2021 dans le respect des mesures barrières.



En effet, cet événement qui a pour thème : "La vie et l'œuvre du Prophète PSL" sera animé comme à l'accoutumée par le guide moral des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum.



D'après le coordonnateur du comité d'organisation, Cheikh Tidiane Sarr, "les talibés ont désherbé et nettoyé presque tout le champ de courses (10 hectares) pour témoigner de leur engagement aux côtés de leur guide et l'amour qu'ils portent au Prophète (PSL)"