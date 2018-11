Mawlid 2018 : Les guides religieux rappellent à l'ordre les politiciens et la jeunesse.

A l'occasion du Mawlid de cette année, les guides religieux ont axé le débat sur deux points essentiels : l'éducation et la jeunesse, et la responsabilité des politiciens pour le maintien de la paix dans le pays. Des enseignements, conseils et recommandations sont donnés aux disciples par les khalifes. Cependant ces paroles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd car ces derniers en plus du fait de l'avoir retenue sont plus que contient de l'intérêt et de la valeur de ces mots.