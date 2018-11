Mawlid 2018 : L’armée nationale au chevet des pèlerins, le petit déjeuner distribué par les militaires

Dans le cadre de ses actions civilo-militaires, l'armée a détaché un bataillon pour prêter main forte aux familles religieuses et pèlerins venus assister au Gamou à Tivaouane.



Le lieutenant d’administration de l’intendance des armées, Assane Seck et ses hommes, sont dans la ville sainte où ils s’attèlent à cette tâche ô combien salutaire.

Devant la caméra de Dakaractu, il a expliqué qu'ils sont sur pied à partir de 5 heures du matin pour pouvoir produire le pain et le café qui sont destinés aux pèlerins. " Depuis quelques années, l'armée dans sa politique de rapprochement avec la population déploie ses hommes durant les évènements religieux. Chaque jour, 15.000 pains sont produits le matin et le soir tout comme 400 litres de café et du lait destinés aux familles religieuses et aussi aux pèlerins venus assister au Gamou " conclut-il. Pour leur part, les bénéficiaires se réjouissent de cette initiative de l’armée nationale...