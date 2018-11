Mawlid 2018 : Aly Ngouille Ndiaye impressionne les talibés tidianes et sollicite des prières pour des élections apaisées

Venu représenter le président de la République à la cérémonie officielle de la 117e édition du Mawlid à Tivaouane, le ministre de l'Intérieur a impressionné les fidèles tidianes. Pour ce faire, Aly Ngouille Ndiaye a du faire énormément de recherches sur l'histoire de El Hadji Malick Sy et de sa famille. Le premier flic du pays a ainsi réussi à toucher la fibre sensible des disciples tidianes qui ne pouvaient plus s'empêcher de l'applaudir.

A la fin de son speech, le ministre qui a profité de cette aura de quelques minutes pour chanter le "programme de Macky Sall à l'intention des arabisants", a sollicité des prières pour des élections apaisées. Des joutes électorales qui s'annoncent cruciales et dont l'issue ne devrait faire, selon le ministre de l'Intérieur, l'objet d'aucune contestation.