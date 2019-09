« Mauvaises pratiques » de Me Khassimou Touré : Des avocats de Khalifa Sall veulent saisir le Bâtonnier de l’Ordre

L’appel lancé par Me Khassimou Touré au président Macky Sall pour accorder la grâce présidentielle à Khalifa Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian n’a pas plu aux avocats de l’ancien Maire de Dakar.







Des conseils commis d'office pour défendre les intérêts de l’ancien Maire de Dakar fustigent « les mauvaises pratiques » de leur confrère et demanderont des sanctions du Bâtonnier, à qui ils ont décidé d’adresser une lettre de protestation.



Dans leur offensive contre les conditions de la grâce présidentielle dont leur client a bénéficié, certains avocats du socialiste ont décidé de « saisir prochainement » l’Ordre des avocats et le Conseil de l’Ordre. Dans une correspondance, ils signaleront « des faits graves de violation de la dignité de l’avocat », commis par leur confrère Me Touré, selon nos informations.



Ils pointeront, nous apprend-on, les « conditions de la grâce présidentielle » et « les mauvaises pratiques ». Car, Khalifa Sall « n'a jamais sollicité la grâce présidentielle dont il vient de bénéficier ». La défense, qui voit à travers l’attitude de Me Khassimou Touré, un «empiétement sur le terrain d’autrui», espère que le Bâtonnier mènera une action «pour que de tels faits ne se reproduisent plus».



« Nous allons saisir l’Ordre pour dénoncer les agissements de Me Khassimou Touré et demander des explications », renseigne un avocat de Kalifa Sall, sous le couvert de l’anonymat. Il considère que l’attitude de leur confrère « n'est pas conforme à la déontologie des avocats ». Même si d’autres avocats de Khalifa Sall ne veulent pas aller plus loin, espérant pouvoir faire revenir leurs confrères de la défense à de meilleurs sentiments…