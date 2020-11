Mauvaise qualité de l'eau : La population investit les grandes artères et interpelle le président Macky Sall.

Comme elle avait été annoncée, la marche de la population de Sibassor a finalement eu lieu ce samedi matin.



Les habitants de cette commune située dans le département de Kaolack ont porté leurs brassards rouges pour crier leur ras-le-bol face à la mauvaise qualité de l'eau. Une eau devenue imbuvable à cause de la remontée de la langue salée poussant ainsi les usagers à parcourir des kilomètres pour s'approvisionner. Ces derniers ont interpellé le président Macky Sall et le ministre de l'eau afin qu'un deuxième forage soit rapidement réalisé dans leur localité en attendant q'une solution provisoire soit trouvée pour amoindrir les dégâts.



Ils ont également dénoncé les deux citernes d'eau que les autorités mettent chaque jour à leur disposition sur une population de plus de 20 mille habitants. Dans l'immédiat, il a été annoncé un boycott du paiement des factures d'eau.





Sur un autre registre, la population invite les autorités à ériger des ralentisseurs sur la route nationale qui traverse cette commune, compte tenu des nombreux accidents enregistrés dans cette commune depuis la fin des travaux de réhabilitation de cet axe routier...