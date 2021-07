Mauvaise gestion foncière à Chérif Lô : La Descos détruit les bornes du maire à Thiaoune Bambara.

Une nébuleuse affaire de gestion foncière secoue la commune de Chérif Lô depuis un certain temps. Ainsi, suite à une enquête menée par la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols (DSCOS), ces derniers ont décidé de détruire toutes les bornes installées par le maire de Chérif Lô sur le site de Thiaoune Bambara portant sur une superficie de 400 hectares (15 000 parcelles).



En effet, depuis plus de deux ans déjà, les populations ne cessent d'alerter les autorités sur la mauvaise gestion foncière dans ladite localité. Toutefois, l'enquête se poursuit et des têtes risquent de tomber si l'on se fie au représentant de la Descos.



Interpellé sur ces opérations de démolition, le maire de Chérif Lô, Ousmane Sarr, soutient être en règle avant de rassurer les propriétaires de terrains et promoteurs sur ce litige foncier. Car, estime-t-il, les documents concernant cet espace n'attendent que d'être signés.