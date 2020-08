Mauvais traitement de l'information sur la Covid-19 par la presse : Birahime Seck flingue le gouvernement et...

Le président de la République a accusé, ce jeudi 06 août 2020, la presse nationale d'avoir mal traité l'information concernant la gestion du Covid-19. Une déclaration qui a poussé le coordinateur du Forum Civil à cracher ses vérités sur le gouvernement. Ainsi, Birahime Seck prévient Aly Ngouille Ndiaye de ne pas utiliser la sanction corporelle pour obliger les populations à porter leurs masques lors de la conférence de presse qu'il va tenir ce soir. " Le Sénégal est un pays de droit. Si les gens refusent de porter les masques, il y a des sanctions qu'on peut leur infliger et non la sanction corporelle", a-t-il déclaré.



" Depuis que le président de la République a pris des mesures de relâchement, nous avons cessé de parler de la Covid-19 parce que nous avions une vision très claire de la question", a-t-il précisé.



Il ajoute : " il fallait des mesures drastiques pour arriver à bout de cette pandémie. Malheureusement, il y a eu relâchement et l'Etat veut se défausser sur les citoyens".



Pour le coordinateur du Forum Civil, les citoyens ont été assez responsables et ils ont de manière globale, tous respecté le couvre-feu et les mesures prises par l'Etat malgré les récalcitrants.



Maintenant, si on veut se défausser, prévient-il, sur eux en leur demandant de porter des masques, est ce que l'Etat a développé une politique de substitution et de distribution des masques?



À cet effet, M. Seck s'interroge sur les efforts faits par le gouvernement pour permettre à la population d'accéder aux masques. "Les masques coûtent très cher. Et c'est à 500 francs cfa", a-t-il dit.



Selon Birahime Seck, la responsabilité n'est pas du côté des populations, mais du côté de ceux à qui on a confié notre suffrage . "Ce n'est pas parce que les populations veulent un relâchement que les autorités doivent suivre cette volonté des populations..."