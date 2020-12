Mauritanie : Plusieurs autorités militaires et sécuritaires testées positives à la COVID-19.

La pandémie de Covid-19 suit sa progression en République Islamique de Mauritanie. Et selon des sources bien informées de la situation, plusieurs responsables sécuritaires et autorités militaires du pays ont été testés positifs à la COVID-19 ces derniers jours.



En effet, ce dimanche 29.11.2020, plusieurs médias avaient fait état de l’admission du directeur de la sûreté d’État, El Ghassem Ould Sidi Mohamed (police politique) aux soins intensifs au niveau du centre du traitement de la COVID-19.



Des sources hospitalières ont indiqué que le bloc ambulatoire de l’hôpital national risque d’être « saturé » dans les prochains jours au regard de la multiplication des cas graves d’hospitalisations, rapportent nos confrères de RIMINFO.



La Mauritanie cumule jusqu’ici 8. 601 cas de contamination, 7.732 guérisons et 177 décès. Ces dernières 24 heures, le pays a enregistré 54 nouveaux. Le samedi dernier, la Mauritanie célébrait le 60ème anniversaire de son indépendance en présence des membres du gouvernement et des autorités militaires...