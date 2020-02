Mauritanie : Mohamed Ould Limam Chafi ne peut pas encore rentrer.

Visé par un mandat d’arrêt international lancé sous la magistère de Mohamed Ould Abdelaziz pour ses liens avec les groupes terroristes du Mali, Mohamed Ould Limam Chafi avait cru pouvoir rentrer en Mauritanie. La mesure étant levée par le pôle chargé d’enquêter sur les affaires de terrorisme et de sécurité de l'Etat. Sauf que tout ne semble pas si simple.



Les dernières informations qui nous parviennent du ministère public mauritanien font état d'un appel de cette décision. En termes clairs, le procureur s'est opposé à cette main levée concernant le mandat d’arrêt visant l'ancien conseiller spécial de Blaise Compaoré, pendant que ce dernier était tout puissant président du Burkina Faso.



Envoyé par ce dernier auprès des jihadistes du nord Mali pour négocier la libération des otages occidentaux, Moustapha Ould Limam Chafi s'était mis à dos l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz qui lui reprochait ses liens très troubles avec les terroristes.



Son protecteur burkinabé chassé du pouvoir par un soulèvement populaire en 2014, Ould Limam Chafi se réfugie au Qatar.



Devenu depuis lors le relais entre ce pays et certains dirigeants africains, Ould Limam Chafi espérait renouer le fil du dialogue entre Nouakchott et Doha. Mais il va devoir prendre son mal en patience. À moins que ce coup de théâtre ne soit que de façade...