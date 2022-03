Mauritanie : Le sénégalais Moussa Diao prend sa revanche sur le ministre du pétrole

Après avoir annulé l’appel d’offres qui donnait Addax gagnante pour l'approvisionnement en 2022 de la Mauritanie en hydrocarbures, voilà que désormais cette dernière fait la cour à la société genevoise dirigée par le sénégalais, Moussa Diao. En effet, pour éviter toute pénurie en vue des mois prochains, le ministre mauritanien du pétrole a été obligé de filer un marché de gré à gré à la société Addax. Étonnant retournement de situation, quand on sait que les mauritaniens ont tenté, à plusieurs reprises, d’annuler le contrat d’Addax qui pèse près d’un milliard de dollars dans ce pays. Selon confidentiel "la lettre quotidienne" tout est parti d’un litige qui portait sur une réclamation de 33 millions de dollars faite par la Société nationale industrielle et minière (SNIM), pour retard de livraison, mais Addax ne payera, finalement, que 9 millions pour rester dans les bonnes grâces d’un précieux client dans la zone ouest-africaine.



Après avoir trouvé un accord entre les deux parties, les mauritaniens sont revenus sur le compromis et de bout en bout, ils ont annulé l’appel d’offres suivant gagné par la société suisse. C’est donc une belle revanche que prend le sénégalais Moussa Diao sur le ministre du pétrole et ce revirement confirme la haute main d’Addax sur les hydrocarbures mauritaniens.