Mauritanie : Le Parc national du Diawling fermé pour cause de grippe aviaire.

Le ministère de l’environnement et du développement durable de la Mauritanie a pris la décision le samedi 30 janvier de fermer le Parc national du Diawling aux visiteurs. Ce, suite à la mort de 245 poussins de pélicans et d'une douzaine d’adultes de la même espèce.



Selon le communiqué rendu public, le parc du Diawling est situé à 5 km du parc sénégalais pour la conservation des oiseaux de Djdouj, où 750 pélicans sont morts récemment de la grippe aviaire. Ce n’est donc pas une surprise si le même phénomène se produit en Mauritanie.



«Créée en 1991, la réserve protégée du Diawling se trouve à 230 km de Nouakchott, dans le sud de la Mauritanie. Avec une superficie de 16. 000 hectares, la réserve offre un espace naturel adapté à la bonne conservation des espèces végétales et animales. Les oiseaux, notamment les pélicans blancs, constituent une importante partie de la biodiversité du parc.



C’est pourquoi, peu après l’alerte donnée par le conservateur national sur la découverte des carcasses de pélicans, les autorités ont ordonné la cessation de toutes activités humaines sur le site et ses environs. Une délégation représentant plusieurs ministères s’était, auparavant, rendue sur place pour mieux évaluer la situation. C’est après son passage qu’a été lancée une campagne de sensibilisation demandant aux populations d’éviter de manipuler les carcasses des oiseaux morts de la grippe aviaire », lit-on dans le communiqué.