Mauritanie : L'ancien président Ould Abdel Aziz entendu par la police des crimes économiques.

S’achemine-t-on vers l’arrestation de l’ancien président de la République islamique de Mauritanie ? C’est une possibilité au vu de la nouvelle tournure prise par l’enquête sur des soupçons de corruption soulevés par un rapport publié par le parlement fin juillet.



Le prédécesseur de Mohammed Ould Cheikh Ghazouani est actuellement devant les enquêteurs de la police des crimes économiques pour apporter des réponses sur des accusations dont il fait l'objet de la part de la commission d'enquête parlementaire qui a rendu un rapport accablant de plus de 80 pages.



Avant lui, les enquêteurs ont entendu des responsables de l’ancien régime et proches de Mohamed Ould Abdel Aziz. Les parlementaires qui ont passé au peigne fin les onze ans de gouvernance d'Ould Abdel Aziz ont décelé des manquements graves dans la gestion des affaires de la cité.



Selon le site afrique.le360.ma, le travail effectué par la commission d’enquête relève des anomalies et dysfonctionnements de l'appareil de l’administration, la violation de dispositions légales et règlementaires ».



Forts de ce constat, les députés ont recommandé la saisine des autorités judiciaires compétentes pour lever toute équivoque sur d'éventuelles collusions et conflit d’intérêt concernant plusieurs affaires. L’enquête des parlementaires a épluché 12 dossiers pour vérifier les conditions d’exécution et les procédures de gestion relatives à 7 thèmes, ajoute le site.