Mauritanie/ Infrastructures maritimes : Un prêt 3 milliards N-UM pour stimuler les performances dans la pêche...

C’est ce lundi que l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi autorisant la ratification de l’accord de prêt signé entre la Mauritanie et la Banque d’Export- Import de Chine destiné au financement du projet de construction du port de pêche à Nouakchott.



Le montant global du prêt, remboursable en 20 ans, dont un différé de 5 ans, assorti d’un taux d’intérêt de 2% l’an, avec des frais de gestion de 0,25% ainsi que d’une commission d’engagement de 0,25% par an, est de 586 millions de yuans renminbi chinois soit l’équivalent d’environ 3.123. 380.000 N-UM.



Le ministre mauritanien de l’économie et de l’industrie, M. Cheikh El Kébir Moulaye Taher, a indiqué que cet accord intervient dans le cadre des efforts du gouvernement en vue de mettre en place des infrastructures de base appropriées pour le secteur de la pêche afin de stimuler ses performances.



Il a par ailleurs fait remarquer qu’il va permettre la construction d’un port multi-fonctions au KM 28 au sud de la capitale disposant d’une capacité de débarquement de 400 000 tonnes par an et favorisant la création de quelque 2300 opportunités d’emplois dont 1500 dans la phase de construction et 800 emplois permanents.



Il a fait un exposé sur le rôle que joue le secteur de la pêche dans l’économie nationale en offrant 226 000 opportunités d’emplois et en contribuant pour 14,6% aux ressources budgétaires et pour 40% aux rentrées en devises.