Mauritanie/ Extradition de Juan Branco vers le Sénégal: L'avocat français est présentement entre les mains des FDS sénégalaises à 17h GMT

À la suite des procédures, l'avocat français Juan Branco a été acheminé par les autorités mauritaniennes vers 17 heures à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie où les Forces de défense et de sécurité sénégalaises l'attendaient.



Il a été mis entre les mains de ces dernières qui s'occuperont de son acheminement vers la capitale sénégalaise.



Après son interpellation par les garde-côtes mauritaniens, M. Branco avait été acheminé à Nouakchott pour les besoins relatifs aux procédures. Finalement, Dakar et Nouakchott ont trouvé un accord pour son extradition vers le Sénégal.