Mauritanie : 13 nouveaux cas diagnostiqués positifs en 48 heures.

La Mauritanie n’est pas loin de connaitre une deuxième vague de la maladie à coronavirus. Après les 06 nouveaux cas détectés ce mercredi, le voisin du Sénégal a déclaré entre jeudi et vendredi 13 nouvelles contaminations.



Ces nouveaux patients Covid-19 font monter la courbe à 29 dont 6 guéris et 03 décès, donc 20 personnes encore sous traitement.



Selon le ministère mauritanien de la Santé, des investigations sont en cours pour retrouver les sources des derniers cas enregistrés. Il a été décidé de renforcer les dispositifs de prévention aux fins de maintenir les marchés, mosquées et restaurants opérationnels.



Le nombre de tests effectués en Mauritanie s’élève à 2217. Les appels émis par les sujets suspects sont chiffrés à 15 926 pour 9984 traités.