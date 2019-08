Maurice Ndour, capitaine des « lions » : « Le problème ce n’était pas les primes »

Le capitaine des « Lions » du basket, Maurice Daly Ndour est revenu sur la supposée « Rébellion » survenue au sein de la tanière, juste avant le départ pour le mondial en Chine. Selon lui, tout cela n’était pas juste une question de primes, lit-on dans les colonnes de Stades de ce vendredi 23 août 2019.

« L’argent n’a jamais été le problème et ne le sera jamais, donc qu’on arrête de se cacher derrière ça, à chaque fois. Tout ce que les gens nous ont entendu crier à haute voix, c’est dans l’intérêt de l’équipe nationale de Basket et des générations futures. Il n’a jamais été question d’un combat personnel de Maurice, Hamady ou de qui que ce soit. C’est plus important que nous tous », a-t-il clarifié.

En outre, dans la continuité de son propos, Maurice Ndour de déplorer les conditions de préparation des « Lions » : « Comment pouvez-vous expliquer qu’une équipe se prépare avec un ballon officiel Fiba ? Comment des joueurs peuvent-ils se faire virer de leur chambre d’Hôtel durant un regroupement ? Comment s’entrainer en n'ayant pas de terrain fonctionnel ? Comment une équipe nationale peut travailler dans l’improvisation ?s’est-il offusqué. Toutefois il assure et rassure que les « Lions » donneront le maximum dans cette coupe du monde de Basket qui aura lieu du 31 août au 15 septembre.