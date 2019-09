Maurice Ndour, capitaine des Lions : « On devait réagir… Je suis très fier de mes coéquipiers malgré la défaite »

« Je pense que les gars ont été très forts aujourd’hui avec une bonne intensité défensive notamment. On devait réagir suite à la lourde défaite subie contre la Lituanie. Je suis très fier de mes coéquipiers malgré la défaite. Le premier match du tournoi est toujours difficile. On n’avait pas forcement le bon état d’esprit. Ce n’était pas évident. »

Avec un autre visage affiché contre les « Boomers », Maurice explique le pourquoi de ce changement de mentalité malgré la lourde défaite précédente : « Aujourd’hui on montre à tout le monde qu’on peut vraiment compétir. On a travaillé en équipe, on s’est fait confiance les uns aux autres. Côté défense on a été agressif en défense, et en attaque on a bien bougé la balle. Le coach nous a beaucoup aidé notamment sur les plans du « Spacing » Il fallait montrer qu’on avait du caractère et qu’on ne se laisse pas faire. Contre le Canada, il faudra venir avec le même état d’esprit et se donner à fond. »

Il apparait clairement que le match contre le Canada ce jeudi sera une « Finale » pour le Sénégal : « Nous devrons rester plus concentrés et fluides lors de ce match contre le Canada. Précisément en seconde partie, il nous faudra éviter de bafouiller notre Basket. Les gars se sont bien battus sur le terrain, comme des « Lions », le prochain match on aura un bon résultat. »