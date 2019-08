Maurice Ndour, capitaine des « Lions » : « On a tous hâte de débuter la compétition… »

Maurice Ndour et ses coéquipiers ont hâte de débuter la compétition, c’est du moins ce qu’a fait savoir le capitaine de la sélection sénégalaise ce samedi en conférence de presse d’avant match. Le monsieur plus de la tanière dit être prêt à se donner à fond pour l’équipe, quel que soit le poste qu’il va occuper sur le parquet…

« Nous sommes très excités d’être là, à cette coupe du monde de Basket. On s’est bien préparé. On a tous hâte de débuter la compétition. La Lituanie est une grande équipe, ils ont de très bons joueurs qui jouent ensemble depuis un bon moment. Ça ne sera pas un match facile, mais on a hâte de se frotter à eux. Vous savez je me considère tout simplement comme un joueur de Basket. Je veux dire par là que je ne veux pas me cantonner à un poste. Quel que soit la position dans laquelle le coach veut me faire jouer, je serai présent, prêt à aider l’équipe. »