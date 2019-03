Maty Senghor Bèye : « Une équipe qui ne gagne pas doit être changée. Il est temps de changer les hommes à Thiès et d'essayer les femmes »

Le bilan élogieux du Président, Macky Sall est sans nul doute, selon la coordinatrice du Réseau des enseignants et enseignantes de l'Alliance pour la République (APR), Maty Senghor Bèye, ce qui lui a permis d'avoir un second mandat. En outre, Maty Senghor Bèye a déploré le manque de soutien financier de son parti lors de l'élection Présidentielle 2019. "Nous avons battu campagne dans des conditions très difficiles. Car, nous n'avons reçu aucun moyen venant du parti", a-t-elle signalé. Avant d'ajouter : "une équipe qui ne gagne pas doit être changée. Il est temps de changer les hommes à Thiès et d'essayer les femmes."